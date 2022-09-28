Артисты без брони и отсрочки могут попасть под частичную мобилизацию

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Российские артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил портал Объясняем.рф.

— Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы, — говорится в сообщении.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент. Он отметил, что ему и его коллегам поступает большое количество подобных вопросов.

Кроме того, граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут заключить брак в день подачи заявления. В данном случае необходимо предоставить документ, который подтверждает призыв на службу, например, повестку, справку или извещение.