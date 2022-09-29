Андрей Бочкарев: Свыше 200 домов возведено по программе реновации в Москве

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Благодаря цифровизации проектных и строительных работ ускоряется реализация программы реновации жилого фонда в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 29 сентября.

— Со старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 206 домов, в них уже переехали и переезжают почти 90,5 тысячи москвичей. При этом в настоящее время проектируется и строится еще более 400 домов почти на 7,5 миллиона квадратных метров, — отметил он.

По словам заммэра, в рамках реализации программы сначала проводится оцифровка основных процессов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на основе единой облачной платформы Exon, что позволяет автоматизировать и управлять строительными процессами. Так, в одном сервисе доступны все необходимые сведения для участников строительства.

Генеральный директор ГК «Аметист Групп» Марат Хафизов добавил, что применение отечественного программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла объекта и на всех этапах реализации строительных проектов является важным шагом в части импортозамещения технологий.

Всего до конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. Он отметил, что темпы строительства жилья постоянно растут.