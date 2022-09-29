«Бьет наотмашь демократов»: может ли инцидент с «Северными потоками» привести к эскалации

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Береговая охрана Швеции обнаружила очередную утечку газа из «Северных потоков», сообщает 29 сентября шведский телеканал TV4. Это означает, что всего на магистралях выявлено уже четыре утечки. Бывший президент США Дональд Трамп назвал случившееся диверсией. Об этом он заявил на своей странице в одной из социальных сетей.

В свою очередь ряд европейских СМИ соглашается с предположением экс-главы Белого дома. Сейсмологи же уверяют, что в районе утечек были зафиксированы мощные подводные взрывы, которые могли стать причиной повреждения газопроводов. При этом Трамп убежден, что этот инцидент может привести к крупной эскалации и даже к военному конфликту. «Вечерняя Москва» узнала, насколько такой расклад возможен.

По мнению политолога Сергея Маркелова, обеспокоенность бывшего президента США Дональда Трампа ситуацией с российскими газопроводами — это не что иное, как попытка привлечь внимание американского электората ввиду грядущих выборов в Конгресс:

— Ситуация с газопроводами вряд ли приведет к конфликту или эскалации. Такие предположения ранее звучали из уст и других политических деятелей. И Трамп в этом списке далеко не первый. Все намного проще: в США 8 ноября состоятся выборы в сенат. И Трампу нужно максимально громко и уверенно звучать на всех доступных ресурсах, чтобы привлечь внимание избирателей. Трамп таким образом рассекает повестку и бьет наотмашь демократов со всей их историей, чтобы забрать максимальное количество голосов в будущем Конгрессе. И эта цель сейчас для всех республиканцев — самая главная.

В то же время Маркелов предположил: высказанное предположение по поводу диверсий в отношении «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», которые могут прибавить очков Трампу в Конгрессе, вовсе не означает, что после выборов бывший глава Белого дома откажется от своих слов.

— После выборов Трамп будет молчать, скорее всего, — предположил Маркелов. — Реагировать уже начнут по поводу его высказываний о газопроводах европейские политики. Но я повторюсь, что случившееся никак не поспособствует возникновению новых военных конфликтов. Ведь в истории с газопроводами очень много мешанины. Предположений море: если одни считают, что это диверсия, для которой пригнали специально подводные лодки и профессиональных дайверов, то иные убеждены, что нитки «Северных потоков» были повреждены из-за невнимательности стран, по территории которых проходят магистрали.

В заключение эксперт добавил, что представители европейского политического истеблишмента тоже настаивают на версии о диверсии, хотя такой точки зрения придерживаются далеко не все в ЕС.

В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Об этом сообщило Датское морское управление. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока — 1». Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов.