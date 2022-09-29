Работодатель, год не плативший зарплату сотрудникам, предстанет перед судом в столице

Фото: СК РФ

Генеральный директор компании ООО «АРКС Энергомонтаж», который год не выплачивал зарплату своим сотрудникам, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 сентября.

По ее словам, более 100 работников организации не получали заработную плату с мая 2021 года по май 2022 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

В ходе предварительного следствия, для того, чтобы восстановить нарушенные права работников, суд арестовал имущество работодателя на суммы более 47 миллионов рублей.

Позже, под тяжестью имеющихся доказательств, обвиняемый полностью признал свою вину и погасил задолженность перед сотрудниками, выплатив более 49 миллионов рублей.

Расследование на данный момент завершено, доказательная база собрана. Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения и последующую передачу в суд для рассмотрения по существу.

Еще один похожий случай произошел в столице с компанией ООО «Кардо». Работодатель не выплатил сотрудникам более девяти миллионов рублей.