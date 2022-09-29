Сенатор Инна Святенко: Развитие сети волонтерских центров позволяет реализовывать в столице новые инициативы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Благодаря развитию сети волонтерских окружных центров в столице реализовываются новые инициативы. Об этом сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— В сложные, кризисные моменты люди склонны объединяться, вместе искать выходы, помогать нуждающимся. Огромный, бездонный запас доброты, сострадания, готовности помочь мы увидели во время пандемии, и стало очевидно, что московские волонтеры — большая сила. И если поддержать их, создать условия, то они смогут реализовать множество идей, помочь широкому кругу тех, кому нужна поддержка, — отметила она.

С начала этого года окружные центры открылись в Зеленограде и на западе Москвы, а до конца года планируется открыть еще три новых площадки. По словам Святенко, в центрах будут расположены лектории, интерактивные залы для мероприятий, встреч, занятия и тренингов. Кроме того, там можно оформить и получить личную книжку волонтера, где фиксируются персональные достижения в общественной жизни города, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого ресурсный центр «Мосволонтер» открыл серию обучающих программ для начинающих и опытных волонтеров. Участников познакомят на курсах с азами добровольческой деятельности, научат правильному взаимодействию с единомышленниками и расскажут, как работать с информацией.