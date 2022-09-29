Зарядная станция для электромобилей появилась в ЖК «Савеловский Сити»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В жилом квартале «Савеловский Сити» специалисты установили зарядную станцию для электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 29 сентября.

— В столице работает уже 126 новых зарядных станции для электромобилей, впервые мы установили электрозарядку на территории ЖК. Жители и посетители квартала смогут удобно подзарядить автомобиль прямо рядом с домом, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Зарядная станция разместилась на стене здания. Пользователи наземного паркинга смогут воспользоваться новинкой бесплатно. Для других стоимость парковки обойдется в 150 рублей в час. Зарядить автомобиль можно с помощью приложения «Московский транспорт», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

19 сентября депутат Мосгордумы Олег Артемьев сообщил, что темпы внедрения электротранспорта в Москве в настоящее время являются высокими. По его словам, в 2022 году в Москве объявят конкурс на поставку от 1 до 1,3 тысячи новых электробусов в 2023 и 2024 году.