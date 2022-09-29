Без туалетной бумаги, мыла и косметики: что даст ЕС ограничение на ввоз ряда товаров из России

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Европейский союз планирует ограничить ввоз ряда товаров из России. Так, в список могут попасть косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага. Выиграет ли ЕС в случае ввода подобного рода санкций и что может ожидать отечественный рынок — в материале «Вечерней Москвы».

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что европейские политики исчерпали поток крупных санкций, перейдя на обычные товары.

— С точки зрения внешней торговли это просто копеечные, ни на что не влияющие санкции. Единственное, что для Европы может быть достаточно существенной проблемой станет туалетная бумага, потому что это в принципе бумага, которая базируется на переработке древесины и она сама по себе экологически вредная. В Европе в общем-то эти мощности ограничены и находятся под жестким контролем, — пояснил он.

Однако эксперт уточнил, что подобного рода санкции ударят не по европейской промышленности, а по простому населению. Таким же образом повлияет и возможное ограничение косметических товаров, подчеркнул Беляев.

— Что касается косметических и прочих товаров, то это настолько смехотворно копеечные вещи, имеющие субституты (взаимозаменяемый товар — прим. «ВМ»), причем не в единичной форме, а в значительном ассортименте. На Западную Европу они могут оказать влияние лишь с точки зрения комфорта населения. Наверное, там определенные группы населения могут испытать неудобства, — заявил специалист.

Собеседник «ВМ» предположил, что отечественные производители в связи с возможными санкциями могут занять освободившиеся ниши в нашей стране.

— Я думаю, что в России мы найдем определенный рынок сбыта, тем более, что у нас есть ограничение поставок западной косметики. Считаю, что наши производители подобной продукции найдут вполне освободившиеся ниши, куда они могут сбывать свои товары, — отметил он.

При этом в качестве главного показателя Беляев подчеркнул тот факт, что европейские политики начали придумывать санкции в отношении не то, чтобы второстепенной, а третьестепенной значимости продуктов. Также аналитик считает важным для российских производителей изучение рынков в области маркетинга и рекламы.

— К примеру, когда был снят фильм «Парк Юрского периода», на сами съемки было потрачено 64 миллиона долларов. При этом на продвижение этого же создатели фильма затратили 65 миллионов долларов. У нас, к сожалению, еще бытует мнение, что надо произвести товар, а рынок там сам уже найдется. Но современный рынок, особенно для такого рода продукции, не находится никоим образом, — разъяснил эксперт.

Беляев подчеркнул, что для поиска новых покупателей отечественным производителям необходимо активно продвигать и подчеркивать достоинства своего товара, поскольку в ином случае никаких рынков найти не удастся, даже внутри России.