Некоторые трамваи не будут ходить к метро «Сокол» и в Братцево с 1 октября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Сокол Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 6 и 23 не будут работать с 1 октября. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Временные маршруты трамваев: № 15 — от Таллинской улицы до метро «Войковская», № 28 — от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники департамента предложили воспользоваться компенсационным автобусом № 06 от остановки «Братцево» до метро «Сокол» (Гидропроект), а также автобусами по Волоколамскому шоссе до метро «Сокол» и трамваями до метро «Войковская», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как уточняется, причиной изменения в движении транспорта стал ремонт трамвайных путей на Волоколамском шоссе. Однако закрытие путей будет осуществляться только по выходным дням, когда пассажиропоток значительно меньше. В будние дни трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.

С 24 сентября в разных районах столицы появился ряд новых остановок. Так, пассажиры могут воспользоваться пунктом «Музыкальная школа» на маршруте № 444 в микрорайоне 8а Теплого Стана.