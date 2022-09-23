Новые остановки появятся в Москве с 24 сентября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Таллинская улица Карта всех событий

По просьбам москвичей с 24 сентября в столице появится ряд новых остановок. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, появится остановка Музыкальная школа на маршруте № 444 в микрорайоне 8А Теплого стана. Также на маршруте № 798 появится несколько остановок в сторону Кардиоцентра.

Остановка Спорткомплекс Янтарь для маршрута № 137 появится на Талинской улице, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Подробнее — на инфографиках.

1/3 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 2/3 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 3/3 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

16 сентября сообщалось, что столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменил график работы с 17 сентября. При этом по выходным дням автобус маршрута № 304 не будет заезжать в Первомайское и останавливаться там.

Также с 17 сентября восстановлено движение трамваев по Таллинской улице после работ по ремонту и благоустройству путей. Так, после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.