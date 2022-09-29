Заселение двух домов по реновации стартовало в Зюзине

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Керченская улица, 28А Карта всех событий

В столичном районе Зюзино стартовало заселение двух домов, построенных в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— К переезду приступают 218 семей из домов 20 и 22 (корпус 1) на Черноморском бульваре и дома 8 на Херсонской улице. Для оказания содействия жителям расселяемых домов 30 сентября на первых этажах новостройки на Черноморском бульваре и ранее переданного под заселение дома по адресу Керченская улица, дом 28а, начнут работать центры информирования по переселению, — сказал он.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что предложения по расселению были высланы горожанам 29 сентября. Всего их получили 530 жителей трех старых домов. По окончании осмотра новых квартир они смогут получить помощь в оформлении необходимых для переезда документов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что благодаря цифровизации проектных и строительных работ ускоряется реализация программы реновации жилого фонда в столице. Со старта программы в столице построено и введено в эксплуатацию 206 домов.