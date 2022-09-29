Москвичей предупредили о затяжных дождях в выходные

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу и воскресенье в Москве ожидаются затяжные дожди. Непогоду в столицу принесут вихри атлантического циклона.

Так, в субботу ветер усилится до 15 метров в секунду и может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом воздух прогреется до 17 градусов тепла, а в ночь на воскресенье осадков станет меньше.

В первой половине дня 2 октября иногда может проглядываться солнце, а температура воздуха составит до плюс 18 градусов, однако во второй половине дня снова начнутся дожди с усилением ветра. Атмосферное давление упадет ниже нормы на 10 единиц.

По словам синоптиков, в понедельник также ожидается дождливая, но теплая погода: выпадет до пяти миллиметров осадков, а температура будет равняться до плюс 18 градусов. Такая погода может повлиять на самочувствие, поэтому москвичам посоветовали не перегружать себя физическими нагрузками и отдохнуть на природе в перерывах между дождями, передает портал «Метеоновости».

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что золотая осень, хоть и без яркого солнца, наступит в центре России в ближайшие дни, активный листопад начнется в середине октября, месяц ожидается более щедрым на периоды потепления.