Вильфанд пообещал потепление в центре России в октябре

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Золотая осень наступит в центре России в ближайшие дни, активный листопад начнется в середине октября, месяц ожидается более щедрым на периоды потепления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Уже в ближайшие выходные можно ходить по лесу и наслаждаться шуршанием листвы под ногами. Золотая осень наступает, но солнце будет только периодически пока что, — рассказал он.

По словам синоптика, активный листопад в центре России, как правило, начинается во второй половине октября.

Вильфанд рассказал, что октябрь ожидается теплее, чем сентябрь.

— В сентябре температура была на 2-2,5 градуса ниже нормы, в октябре около нормы ожидается, поэтому будут периоды потепления, — подчеркнул он, передает ТАСС.

Синоптики сообщили, что первый снег в Москве может выпасть в середине октября. А до конца сентября погодные условия в столичном регионе не предполагают осадков в виде снега.