«Он видит мертвых»: американцы высмеяли вызвавшего покойницу Байдена

Фото: Whitehouse

Накануне президент США Джо Байден в ходе конференции обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, однако не учел, что она скончалась в августе. Читатели газеты USA Today не прошли мимо и отреагировали на оговорку американского лидера.

«Он видит мертвых», — пошутил пользователь под псевдонимом Malcolm at Oz.

Обращение Байдена к Валорски вызвало бурное обсуждение в Сети. Некоторые пользователи посмеялись и отметили, что случай может войти в «копилку высказываний» президента. Другие разочаровались в лидере Соединенных Штатов.

Пользователь с никнеймом davskol посчитал, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сделала ситуацию только хуже. По его мнению, ей не стоило пытаться исправлять ситуацию, передает РИА Новости.

После инцидента с Джо Байденом одна из журналисток попросила Карин Жан-Пьер прокомментировать странное поведение президента США. Представитель Белого дома резко осадила журналистку, заявив, что сейчас не ее очередь задавать вопрос. Позднее Жан-Пьер объяснила случай тем, что Байден «постоянно думает о Валорски».