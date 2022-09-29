Дело об убийстве хореографа Прониной направлено в суд

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Дело о заказном убийстве хореографа Прониной передано в суд. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 29 сентября.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу, фигурантами по которому проходят заказчица Елена Сосенкова, ее сожитель Константин Таранов, их знакомый Алексей Головин, а также исполнители Хасан и Руслан Тагировы.

Им вменяют, в зависимости от степени вовлеченности в преступление, «Подстрекательство и организация убийства по найму», «Убийство по найму», «Незаконное приобретение, хранение, передача огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконная переделка огнестрельного оружия» и «Разбой».

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Все обвиняемые заключены под стражу.

Убийство, о котором идет речь, произошло 23 декабря 2020 года. Елена Сосенкова, из-за личной неприязни и ревности, подговорила своего сожителя организовать убийство Прониной. Таранов обратился к Головину, который уже нашел непосредственных исполнителей. Расследование по делу завершилось в августе 2022 года, теперь же все фигуранты предстанут перед судом.