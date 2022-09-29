Петр Бирюков: Отопительный сезон в Москве проходит штатно

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Стартовавший в столице отопительный сезон проходит в штатном режиме. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Отопительный сезон проходит штатно, число обращений на общегородскую горячую линию по вопросам отопления незначительно. Это — результат слаженной и эффективной работы городских служб, масштабных подготовительных мероприятий, проведенных с мая по сентябрь, — отметил он.

По словам заммэра, специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили подачу тепла на объекты в соответствии с графиком. На сегодняшний день отопление есть в жилых домах, социальных объектах. Он добавил, что на предприятия торговли и промышленности тепло поступает по решению администрации.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в рамках подготовки к отопительному сезону специалисты провели испытания более 17 тысяч километров тепловых сетей, подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, проверили тепловые пункты, котельные, насосно-перекачивающие станции, ТЭЦ, а также 122,3 тысячи километров электросетей, 21,6 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, более 13 тысяч километров водопроводных и более 9 тысяч километров канализационных сетей.

Также были созданы резервы по углю, мазуту и дизельному топливу и подготовлена коммунальная техника для уборки города зимой, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого Петр Бирюков сообщил, что в столице завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.