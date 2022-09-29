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Российские войска уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона» в ДНР

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские войска уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона» в ДНР
Фото: Минобороны РФ

ВКС Российской Федерации нанесли высокоточный удар по позициям наемников «Иностранного легиона» в районе Николаевки Донецкой народной республики, где было уничтожено до 80 боевиков. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточняется, помимо ликвидированных иностранных бойцов, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), была атакована временная база батальона 92-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом, в результате чего украинская армия потеряла более 70 военнослужащих и 14 единиц техники, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России и Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль город Красный Лиман.

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами. Уточняется, что российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

В результате артобстрела удалось уничтожить живую силу и две единицы техники украинской армии, в том числе одну РСЗО «Град».

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