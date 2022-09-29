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МИД: НАТО в июле провела учения в зоне аварий на «Северных потоках»

Елена Самойлова
В мире
МИД: НАТО в июле провела учения в зоне аварий на «Северных потоках»
Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс проводил учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где произошли инциденты на «Северных потоках». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 29 сентября.

— А что, может быть, натовские базы там не проводили учения, не были расквартированы американские солдаты на территории стран близлежащих? Нет? Этого ничего нет? В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм, это Дания, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования, — сказала Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что регион «нашпигован» военной инфраструктурой НАТО. Дипломат отметила, что с точки зрения деятелей альянса, это интересная «возможность», цитирует ее РИА Новости.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».

Мария Захарова МИД РФ НАТО Северный поток
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