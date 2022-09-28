«Северные потоки» неработоспособны. Откуда Европа будет получать газ

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях?

— Есть несколько вариантов. Во-первых, все еще функционируют четыре газопровода, проходящих по территории Белоруссии, Украины и по дну Черного моря. Заявки на транзит газа по ним стабильны, несмотря на инцидент с нитками «Северного потока», — ответил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Таким образом, в настоящее время европейские страны получают голубое топливо по следующим магистралям:

газопровод Ямал — Европа (проходит через территории Белоруссии, Польши и Германии);

газотранспортная система Украины, включающая газопроводы «Союз», «Прогресс» и Уренгой — Помары — Ужгород;

газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» (оба идут в Турцию по дну Черного моря).

Важно понимать, что вышеперечисленные магистрали могут пропускать ограниченные объемы газа, а значит — обеспечить Европу газом в полной мере они не смогут даже при 100-процентной загруженности.

Между тем европейцы надеются получать сжиженный природный газ (СПГ) из других частей света (прежде всего, из США и Катара). На это, в частности, рассчитывает Германия, которая больше всего пострадала от остановки работы «Северного потока». Но для СПГ нужны приемные терминалы, которых в стране нет.

— Немцы надеются запустить два приемных терминала до конца года. Но пока мы видим, что им ничего не удается сделать, — ни законтрактовать под них СПГ, ни установить плавучие терминалы, — поясняет Юшков.

О «беспрецедентных разрушениях» на обоих «Северных потоках» сообщила дочка Газпрома Nord Stream AG утром 27 сентября. Три нитки газопроводов оказались повреждены, из-за чего давление в них резко упало. На следующий день спецслужбы ФРГ заявили, что в результате аварии все нитки трубопроводов навсегда останутся непригодными для использования.