Der Tagesspiegel: Спецслужбы ФРГ оценили ущерб на газопроводах «Северный поток»

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Специальные ведомства ФРГ дали оценку ущербу на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel в среду, 28 сентября.

Специалисты предполагают, что в результате аварии все нитки трубопроводов навсегда останутся непригодными для использования.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, говоря о сроках устранения повреждений на обоих газопроводах «Северный поток», заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что там произошло.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что случившиеся аварии на газопроводах не являются случайностью, а носят преднамеренный характер. Он добавил, что Евросоюз поддержит любое расследование, которое позволит получить ясность ситуации и укажет на причины произошедшего.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал возможные причины аварий. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.