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Командир «Русского легиона» назвал обстановку в районе Дробышево ДНР «крайне сложной»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Командир «Русского легиона» назвал обстановку в районе Дробышево ДНР «крайне сложной»
Фото: Минобороны РФ

Обстановка в районе населенного пункта Дробышево, расположенного севернее и западнее Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), остается крайне сложной. Об этом сообщил командир добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион») Сергей Фомченков, который держит оборону поселка.

— Обстановка по-прежнему крайне сложная. Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее БАРС-13 стойко удерживает свои позиции, — сказал Фомченков.

Он также отметил, что, несмотря на натиск врага, добровольцы сохраняют боевое настроение и «готовы стоять до конца», передает RT.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России и Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль город Красный Лиман.

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами. Уточняется, что российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

В результате артобстрела удалось уничтожить живую силу и две единицы техники украинской армии, в том числе одну РСЗО «Град».

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