Депутат МГД Орлов: Обновление трамвайного парка станет важным этапом развития транспортного каркаса Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице к концу 2023 года трамвайный парк будет полностью обновлен, модернизация парка и остановочной инфраструктуры станет важным этапом развития транспортного каркаса Москвы. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов в четверг, 29 сентября.

Он уточнил, что работа по замене старых вагонов на современные ведется в столице с 2017 года. За это время на линии вышли 500 трамваев отечественного производства — 464 трехсекционных трамвая «Витязь» и 40 односекционных вагонов.

— Это хорошие темпы, и они должны быть выдержаны, чтобы к концу 2023 года в Москве были только комфортные для пассажиров трамваи, — отметил Орлов.

Политик подчеркнул, что обновление парка общественного транспорта должно идти параллельно с развитием остановочной инфраструктуры.

— Платформу нужно обустраивать на одном уровне со входом в трамвай, иначе дискомфорт неизбежен — если в вагон пожилому человеку нужно карабкаться, а маме с коляской самостоятельно в него вообще не сесть, это в корне неверно, — заметил депутат.

Он назвал пример правильной модернизации остановочной инфраструктуры, а именно выделенную трамвайную линию от улицы Алабяна до канала имени Москвы.

— Здесь на шести остановках оборудованы 12 таких платформ, и это решение уже получило хорошие отклики со стороны жителей, — рассказал Орлов.

Вице-спикер парламента отметил важность наземного рельсового транспорта, как незаменимого компонента транспортного каркаса столицы.

До этого сообщалось, что на северо-западе Москвы появились 12 приподнятых платформ для трамваев в этом году.