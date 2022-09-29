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Приметы и советы

Новые приподнятые платформы для трамваев появились на северо-западе Москвы

Лейла Алиева
Город
Новые приподнятые платформы для трамваев появились на северо-западе Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На северо-западе столицы появились 12 приподнятых платформ для трамваев в этом году. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 сентября.

— Мы планируем, что в этом году будет обустроено около 50 таких удобных остановок, а их общее количество на трамвайной сети достигнет 350, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, новые платформы появились на остановках: Больница РЖД, Покровское-Глебово, Панфиловский путепровод, Улица Панфилова, Пищевой институт, Гидропроект. Еще две платформы обновили на кольце у метро «Сокол», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Кроме того, в этом году планируется отгородить от проезжей части 68 километров трамвайного полотна. По словам Ликсутова, подобная практика повышает эффективность работы транспорта и делает поездки на трамвае еще безопаснее и надежнее.

До этого сообщалось, что на севере Москвы продолжается обособление бордюром первого в этом году участка трамвайных путей, чтобы сделать трамваи быстрее и сократить количество задержек из-за дорожно-транспортных происшествий.

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