Новые приподнятые платформы для трамваев появились на северо-западе Москвы

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На северо-западе столицы появились 12 приподнятых платформ для трамваев в этом году. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 сентября.

— Мы планируем, что в этом году будет обустроено около 50 таких удобных остановок, а их общее количество на трамвайной сети достигнет 350, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, новые платформы появились на остановках: Больница РЖД, Покровское-Глебово, Панфиловский путепровод, Улица Панфилова, Пищевой институт, Гидропроект. Еще две платформы обновили на кольце у метро «Сокол», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Кроме того, в этом году планируется отгородить от проезжей части 68 километров трамвайного полотна. По словам Ликсутова, подобная практика повышает эффективность работы транспорта и делает поездки на трамвае еще безопаснее и надежнее.

До этого сообщалось, что на севере Москвы продолжается обособление бордюром первого в этом году участка трамвайных путей, чтобы сделать трамваи быстрее и сократить количество задержек из-за дорожно-транспортных происшествий.