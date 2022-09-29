Звезда сериала «Сладкая жизнь» вышла замуж за сотрудника Comedy Club

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова вышла замуж за сотрудника пресс-службы Comedy Club Славу Гусева. Об этом сообщила сама артистка в одной из социальных сетей.

Информация о романе молодых людей появилась около года назад. На днях 33-летняя актриса выложила несколько снимков с церемонии бракосочетания.

— Поженились мы со Славой, — написала Шумакова.

Новобрачные не устраивали шумную вечеринку, скромно зарегистрировали отношения без гостей и декораций. Платье Шумакова выбрала под стать торжеству — простое, кремового цвета и длиной до колена, фасон напоминает пальто. Гусев тоже оделся в классическом стиле, черные брюки и рубашка в цвет навыпуск, однако похулиганил с обувью, выбрав кроссовки с леопардовым принтом.

Подписчики поздравили пару в комментариях, пожелав счастья и скорого пополнения, передает Пятый канал.

7 сентября вышла замуж еще одна артистка — 31-летняя певица Манижа. Ее избранником стал режиссер и постановщик ее номера на «Евровидении» Ладо Кватания. Влюбленные поженились на Николиной Горе, в Подмосковье.