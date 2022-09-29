Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Звезда сериала «Сладкая жизнь» вышла замуж за сотрудника Comedy Club

Елена Самойлова
Общество
Звезда сериала «Сладкая жизнь» вышла замуж за сотрудника Comedy Club
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова вышла замуж за сотрудника пресс-службы Comedy Club Славу Гусева. Об этом сообщила сама артистка в одной из социальных сетей.

Информация о романе молодых людей появилась около года назад. На днях 33-летняя актриса выложила несколько снимков с церемонии бракосочетания.

— Поженились мы со Славой, — написала Шумакова.

Новобрачные не устраивали шумную вечеринку, скромно зарегистрировали отношения без гостей и декораций. Платье Шумакова выбрала под стать торжеству — простое, кремового цвета и длиной до колена, фасон напоминает пальто. Гусев тоже оделся в классическом стиле, черные брюки и рубашка в цвет навыпуск, однако похулиганил с обувью, выбрав кроссовки с леопардовым принтом.

Подписчики поздравили пару в комментариях, пожелав счастья и скорого пополнения, передает Пятый канал.

7 сентября вышла замуж еще одна артистка — 31-летняя певица Манижа. Ее избранником стал режиссер и постановщик ее номера на «Евровидении» Ладо Кватания. Влюбленные поженились на Николиной Горе, в Подмосковье.

Браки Знаменитости Свадьбы Актеры Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте