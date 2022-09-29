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Страны Запада трижды срывали подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Их цель — разрушение российской экономики, до Украины им нет никакого дела. Об этом рассказал бывший офицер швейцарской разведки и консультант НАТО Жак Бо в интервью канадскому журналисту Аарону Мате.

Экс-разведчик напомнил, что первая попытка решить конфликт дипломатическим путем была предпринята в конце февраля, почти сразу после начала российский спецоперации. Тогда российская и украинская делегации провели переговоры в Белоруссии. Как отмечает Бо, против мирного урегулирования выступил Европейский союз (ЕС).

— ЕС принял первый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро с идей, что с (президентом России — прим. «ВМ») Владимиром Путиным не следует вести переговоры, а нужно просто сражаться, — пояснил он.

В конце марта ситуация повторилась. Представители обеих стран встретились в турецкой столице, а через два дня после этого ЕС одобрил второй пакет вооружений на сотни миллионов евро. После этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев.

— Он сказал (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому: никаких переговоров с Россией, иначе мы прекратим всякую поддержку, — рассказывает Бо. — Обо всем этом сообщалось в украинских СМИ! И украинские же источники открыто заявляли: Борис Джонсон и Запад препятствуют мирному соглашению.

В очередной раз попытка мирного разрешения конфликта была предпринята в августе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове предложил Зеленскому свое посредничество в переговорах с Россией. Вскоре после этого в Киев неожиданно приехал Борис Джонсон.

— Он дал пресс-конференцию, на которой открыто заявил: никаких переговоров с русскими, мы обязаны сражаться, нет никакого пространства для переговоров с русскими. Так что, по крайней мере, в трех случаях Запад препятствовал мирным переговорам, — отметил бывший военный.

По мнению Бо, в отношении Украины страны Запада придерживаются позиции, сформулированной американским сенатором Линдси Грэм. Речь об этих словах Грэма:

— Пока Украина получает оружие и экономическую поддержку, она должна сражаться до последнего человека.

Бывший разведчик полагает, что цель Запада не победа Украины, а поражение России. О простых украинцах никто не заботится, ведь цель — разрушить российскую экономику через санкции. Однако санкции не работают.

— Проблема в том, что никому нет дела до Украины. Эта страна используется в качестве инструмента для стратегических интересов США — даже не для европейских интересов, — подчеркнул Бо.

В обращении к нации 21 сентября Владимир Путин упомянул о попытках переговоров с украинскими властями. По словам президента, представители Киева позитивно реагировали на предложения российской стороны, но впоследствии они получили указание от Запада «сорвать все договоренности».