В Латвии заявили о планах отказаться от русского языка в течение трех лет

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Депутаты латвийского Сейма приняли поправки в закон Об образовании, согласно которым преподавание во всех школах и детских садах республики будет полностью переведено на латышский язык с 2025 года. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил портал DELFI.

Как отмечается, за поправки проголосовали 63 депутата, против — 16, еще двое воздержались. В соответствии с новой редакцией закона переходный период продлится три года. Первый, четвертый и седьмой классы перейдут на латышский с 1 сентября 2023 года, второй, пятый и восьмой — с сентября 2024 года, а остальные классы — с 1 сентября 2025 года.

Новое законодательство рассматривает русский как «язык нацменьшинств» в рамках образовательного процесса. Даже в тех школах, где превалируют русскоговорящие ученики, изучение этого языка и соответствующей литературы становится факультативным. Кроме того, правительство Латвии поставило под контроль содержание программ данных курсов и вопросы финансирования их преподавания.

Переход на латышский в сфере образования будет сопровождаться проведением особых проверок для руководства школ и педагогов на предмет владения государственным языком. Если выяснится, что сотрудник образовательного учреждения владеет языком на недостаточно высоком уровне, в таком случае предусмотрена административная ответственность от штрафов до увольнения, передает ТАСС.

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