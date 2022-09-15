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Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране

Евгений Жуков
Политика
Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поблагодарил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

Путин отметил важность того, что в Киргизии действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, а во многих киргизских учебных заведениях преподают учителя из России.

— Мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям, — заявил президент РФ.

Помимо этого, Путин обратил внимание на проведение Дней культуры России в Бишкеке. Он назвал наличие подобных мероприятий хорошим условием для позитивного развития отношений между странами, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что у России и Киргизии есть общие интересы.

— У нас таких взаимных интересов много. Мы страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях, — подытожил президент РФ.

До этого сообщалось, что Владимир Путин встретился с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в ходе поездки на саммит ШОС.

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