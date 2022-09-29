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Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Евгений Белоусов
В мире
Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата
Фото: Pixabay

Черногория объявила персонами нон грата шестерых дипломатов из России. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе черногорского МИД.

Новость дополняется.

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