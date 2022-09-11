В МИД Черногории предложили ввести визовый режим для граждан России

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Черногория является партнером ЕС, в связи с чем ей также следует ограничить въезд для граждан России. Об этом заявил глава МИД республики Ранко Кривокапич в воскресенье, 11 сентября.

Если позицию министра поддержит правительство Черногории, то фактически это будет означать введение визового режима для россиян. Сейчас граждане России без визы при наличии заграничного паспорта могут находиться на территории республики 30 дней (раньше — до 90 дней).

Для пребывания в Черногории на более продолжительный срок россияне должны получить многократную визу на 3 месяца, передает РБК.

9 сентября Совет Европейского союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

В Брюсселе заявили, что решение об остановке упрощенного визового режима официально вступит в силу в понедельник, 12 сентября. После этого визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро, также увеличится и срок выдачи «шенгена».

Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность аннулирования действующих «шенгенов» для россиян.