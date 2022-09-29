У датских нефтегазовых месторождений были замечены беспилотники

беспилотник / Фото: pixabay.com

У нефтегазового месторождения, принадлежащего Дании, в Северном море была зафиксирована «несанкционированная» активность беспилотников. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщило датское издание Extrabladet.

— «Несанкционированная» активность дронов наблюдается на датском нефтегазовом месторождении Halfdan B, которое находится в Северном море и которым управляет TotalEnergies, — передает газета.

Также издание напомнило, что ранее на этой неделе руководство Норвегии обратило внимание на появление неизвестных беспилотников вокруг нескольких норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море.

Как уточняется, их обнаружили через некоторое время после того, как в Балтийском море были выявлены утечки на газопроводах «Северный поток».

Накануне спецслужбы Германии допустили, что трубы «Северного потока» и «Северного потока — 2» были повреждены в результате детонации мощных взрывных устройств.

По оценкам специалистов для нанесения такого мощного ущерба потребовалась бы взрывчатка мощностью 500 килограмм тротила.