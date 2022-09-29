ЦБ продлил запрет по выводу денег за рубеж для физлиц на полгода

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Центробанк России продлил запрет по выводу денег за рубеж для физических лиц на шесть месяцев — до 31 марта 2023 года. Информация об этом появилась на сайте регулятора в четверг, 29 сентября.

— Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. <...> Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до одного миллиона долларов США, по системам денежных переводов — не более десяти тысяч долларов США, — отмечается в сообщении.

В ЦБ добавили, что работающие в РФ физлица могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Не работающим в России нерезидентам из дружественных и недружественных стран и юрлицам из таких государств деньги за границу отправлять запрещено.

8 сентября Центробанк продлил до 9 марта 2023 года запрет на взимание банками комиссии с физических лиц за снятие валюты с их вкладов или счетов. Помимо этого, ЦБ запретил кредитным организациям до этого же срока брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро в том случае, если она проводилась для выдачи средств.