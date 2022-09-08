ЦБ на полгода продлил запрет на банковскую комиссию за снятие валюты

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Центральный Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет на взимание банками комиссии с физических лиц за снятие валюты с их вкладов или счетов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 8 сентября.

Помимо этого, ЦБ запретил кредитным организациям до 9 марта 2023 года брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро в том случае, если она проводилась для выдачи средств.

Также в Центробанке заявили, что финучреждения смогут выдавать наличные, зачисленные на валютный счет или вклад с 9 сентября, в рублях по своему курсу.

— Но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты, — добавили в Telegram-канале регулятора.

До этого сообщалось, что ЦБ принял решение ограничить продажу ценных бумаг недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Так, с 1 октября доля ценных бумаг в портфеле инвестора не должна превышать 15 процентов, с 1 ноября порог составит 10 процентов, а с 1 декабря — пять процентов. Согласно представленной информации, с 1 января брокеры будут обязаны приостановить работу по данной теме.

27 августа сообщалось, что ЦБ выдал разрешение кредитным организациям продавать населению России наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля из различных источников. Уточняется, что продажа может осуществляться валютами, которые поступили от сделок с банками-нерезидентами и от российских юридических лиц.