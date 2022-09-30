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Военком Дербента извинился за некорректное оповещение о мобилизации в городе

Егор Провоторов
Общество
Военком Дербента извинился за некорректное оповещение о мобилизации в городе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Глава военного комиссариата Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев в четверг, 29 сентября, принес извинения за ошибочные призывы явиться в военкомат всем гражданам мужского пола.

— Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. Просим жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Никаких изменений в вопросах мобилизации не произошло, — приводит его слова Telegram-канал главы Дербента.

Военный комиссар района уточнил, что призыву подлежат те граждане, которые указывались ранее. Работа по указу президента России о частичной мобилизации населения продолжается в штатном режиме, подчеркнул Мусаев.

Накануне глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал методы оповещения о частичной мобилизации в Дербенте. Глава региона извинился перед горожанами и отметил, что дал поручение ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять меры в отношении виновных.

Извинения Дербент Мобилизация
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