Глава Дагестана прокомментировал некорректное оповещение с призывом в военкомат

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал методы оповещения о частичной мобилизации в Дербенте.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых граждан мужского пола призывают в срочном порядке явиться в городские военкоматы. При этом оповещения делались через громкоговорители из автомобиля представителей ГО и МЧС Дербента. Местные жители возмутились такими методами и обратились в администрацию.

— Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость! — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава республики извинился перед горожанами и отметил, что дал поручение ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять меры в отношении виновных.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации. Так, проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.