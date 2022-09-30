Финляндия официально закрыла границу для россиян

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Финляндия последней из приграничных с Россией государств Евросоюза закрывает свою границу для российских туристов, сообщает в пятницу, 30 сентября, правительство скандинавской страны.

Власти Финляндии называют эти меры «существенным ограничением въезда российских туристов» в страну. Они будут действовать до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Теперь для въезда граждан РФ требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств-членов Евросоюза.

Финское правительство считает, что частичная мобилизация в России и «быстро растущий объем пребывающих в страну туристов» может поставить под угрозу международное положение Хельсинки, говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление распространяется как на туризм в Финляндию, так и на транзит в другие государства через скандинавскую страну, уточняет местный кабмин.

27 сентября в Финляндии выразили желание отгородиться от России забором. Журналисты сообщили, что пограничники предложили отгородить 10–20 процентов границы с Россией, длина которой составляет 1300 километров. Забор будет расположен на 130–260 километрах территории.