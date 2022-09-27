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Пограничная охрана Финляндии предложила построить забор на границе с Россией

Егор Провоторов
В мире
Пограничная охрана Финляндии предложила построить забор на границе с Россией
Фото: Pixabay

В Финляндии выразили желание отгородиться от России забором. Такое предложение для властей вынесла Пограничная охрана страны, передает в понедельник, 26 сентября, местная пресса.

Журналисты сообщили, что пограничники предложили отгородить 10-20 процентов границы с Россией, длина которой составляет 1300 километров. Забор будет расположен на порядка 130-260 километров территории, пишет РЕН.

В Пограничной охране Финляндии полагают, что такой барьер сможет предотвратить незаконное проникновение на территорию скандинавского государства. Отмечается, что забор должен прослужить около полувека.

В минувшую пятницу, 23 сентября, стало известно, что власти Финляндии приняли решение ограничить для граждан России въезд в республику. Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету республики. Дата вступления решения в силу пока неизвестна.

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал намерения финских властей закрыть въезд для россиян. Он отметил, что подобный запрет обернется большими убытками для финской стороны.

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