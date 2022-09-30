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Журналисты Der Spiegel выяснили, кто может стоять за взрывами на «Северных потоках»

Егор Провоторов
В мире
Журналисты Der Spiegel выяснили, кто может стоять за взрывами на «Северных потоках»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкие органы безопасности уверены, что для повреждения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» необходимы были мощные взрывные устройства. Об этом в четверг, 29 сентября, пишет газета Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В публикации издания сказано, что разрушить трубы мог бы взрыв мощностью полтонны в тротиловом эквиваленте, для чего следовало бы использовать взрывные устройства. В оценку специалистов включили сейсмические сигналы, которые зафиксировали сейсмические станции различных государств, пишет РЕН.

По этой причине немецкие органы безопасности решили, что за диверсией на «Северных потоках» может стоять только какое-то государство. По информации Der Spiegel, восстановление газопровода теперь маловероятно.

Накануне президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ выносит вопрос о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на срочное обсуждение Совбеза ООН.

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