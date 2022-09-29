Путин: Россия выносит диверсии на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совбеза ООН

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ выносит вопрос о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на срочное обсуждение Совбеза ООН. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 29 сентября.

— Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток — 2» и «Северный поток Есть мнение — 2». Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН, — отмечается в сообщении.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда Европа будет получать газ в нынешних условиях — в материале «Вечерней Москвы».