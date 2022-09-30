В Госдуме хотят снять запрет на предпринимательскую деятельность с мобилизованных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект о снятии с мобилизованных граждан, до начала службы имевших статус индивидуальных предпринимателей, запрет заниматься предпринимательской деятельностью.

Как пишет в пятницу, 30 сентября, газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ, поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащих» подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что после мобилизации индивидуальный предприниматель не может одновременно находиться в статусе и бизнесмена, и военнослужащего, однако действующие законы не предусматривают автоматического аннулирования статуса ИП. Если человек не успеет это сделать, то нарушит закон, что может привести к потере им бизнеса, заметили парламентарии.

Помимо этого, после мобилизации бизнесмен может не исполнить обязательства по заключенным договорам, а при работе с государственным заказом рискует попасть в списки недобросовестных исполнителей. В нынешнем законодательстве не предусмотрены компенсации на этот счет, отмечается в пояснительной записке.

Известно, что подготовленные Госдумой поправки также предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

В минувший четверг, 29 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что в призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры, они должны оперативно разбирать каждый случай неправомерной мобилизации.