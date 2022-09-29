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Путин: генпрокурор должен незамедлительно реагировать на нарушения при мобилизации

Евгений Белоусов
Общество
Путин: генпрокурор должен незамедлительно реагировать на нарушения при мобилизации
Фото: Администрация президента РФ

В призывные комиссии по мобилизации включены прокуроры. Они должны оперативно разбирать каждый случай неправомерной мобилизации. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил президент России Владимир Путин.

— Добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. И так далее, находят и другие основания, — заявил глава государства.

Путин также упомянул случаи, когда мобилизованные врачи с многолетним опытом зачислялись мотострелками. На все эти случаи должны тут же реагировать прокуроры.

Президент потребовал от Генерального прокурора незамедлительно реакции на все такие нарушения, передает официальный сайт Кремля.

Владимир Путин также заявил о необходимости исправить все допущенные при проведении мобилизации ошибки и впредь их больше не допускать.

Недавно Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале госуслуг. Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в отделе кадров форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.

Мобилизация Россия Владимир Путин
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