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Путин потребовал исправлять все допущенные при частичной мобилизации ошибки

Евгений Белоусов
Общество
Путин потребовал исправлять все допущенные при частичной мобилизации ошибки
Фото: Администрация президента РФ

Все допущенные при проведении частичной мобилизации необходимо исправлять. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил президент России Владимир Путин.

— В ходе мобилизационных мероприятий — от граждан поступает много информации на эту тему об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов, — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что любые ошибки необходимо исправлять и больше их не допускать. Каждый случай необходимо разбирать и возвращать тех, кто был неправомерно мобилизован, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Недавно Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале госуслуг. Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в отделе кадров форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.

Проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Мобилизация Россия Владимир Путин
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