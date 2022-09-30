Выяснилось, сколько россияне потратили на летний отдых в 2022 году

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Нынешним летом граждане России отдыхали в среднем 30 календарных дней, при этом тратя на отпуск порядка 38 тысяч рублей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, которое приводит РИА Новости, чаще всего российские туристы ездили в отпуск вчетвером. Средний расход на одного человека составил 38 605 рублей.

Те, кто оценивал свое материальное состояние как хорошее, тратили на поездку 55 194 рублей, люди со средним достатком — 35 953, с маленьким — 21 653 рублей. При этом исследователи заметили, что расходы мужчин оказались выше, нежели у женщин.

Специалисты подчеркнули, что всероссийский телефонный опрос проводился 3 сентября нынешнего года среди 1600 совершеннолетних граждан.

В середине сентября стало известно, что самыми популярными местами летнего отдыха в России в 2022 году стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин во вторник, 13 сентября.