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Приметы и советы

Психолог рассказала, когда осенняя хандра может быть симптомом заболеваний

Егор Провоторов
Общество
Психолог рассказала, когда осенняя хандра может быть симптомом заболеваний
Фото: shutterstock

С наступлением холодного сезона у многих людей меняется настроение и появляется так называемая осенняя хандра. Однако в каких-то случаях подобное состояние может быть симптомом серьезного заболевания, сообщила журналистам медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.

По словам эксперта, в норме такое состояние быстро проходит и человек легко адаптируется к новым краскам и времени года. При этом иногда такая хандра может перетекать в депрессию, которая характеризуется постоянным сниженным настроением, а также отсутствием удовольствия от деятельности, ранее приносившей положительные эмоции, а также повышенной утомляемостью.

Кроме стандартных симптомов депрессии могут сопутствовать дополнительные, например, снижение внимания и концентрации, мрачное видение будущего, снижение самооценки, нарушение сна и аппетита, пишет газета «Известия».

Лобанова рекомендует в случае обнаружения хотя бы нескольких из вышеописанных симптомов нужно обратиться к медицинскому психологу. Он проведет диагностику на наличие расстройства и при помощи краткосрочных методов психотерапии поможет справиться с этим недугом за пару месяцев практически без последствий.

Накануне клинический психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс объяснил, что чем реалистичнее и спокойнее будут мысли человека о депрессии, тем меньше она будет его беспокоить.

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