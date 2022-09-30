Терапевт Лапа перечислила лекарства, которые обязательно должны быть в домашней аптечке осенью

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В осенние месяцы под рукой должно находиться сразу несколько препаратов, которые помогут нормализовать самочувствие в случае болезни. Кроме того, не стоит забывать и о народных средствах. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, в осенний период в домашней аптечке должна присутствовать соль — желательно, морская.

— В первую очередь нужна соль. Морская будет лучше, но обычная точно так же должна быть в такой ситуации. Если у нас вдруг заболели, у вас промокли ноги, то соль поможет согреться. Ее нужно использовать следующим образом: на один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли. Затем надо сделать морские ванночки для ног. Можно для рук и всего, что беспокоит (например, появляются какие-то болевые синдромы). Осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции (такие как хронический тонзиллит и ринит), — рассказала специалист.

Как отметила эксперт, полезно иметь в доме спреи, которые обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Такие препараты нужно принимать в первую очередь при простуде, появлении насморка и головных болей, уверена терапевт.

Также желательно, чтобы под рукой находился какой-нибудь сорбент, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Третий препарат, который обязательно нужен: какой-то сорбент вроде активированного угля. Их применение всегда помогает при высокой температуре 38–39 градусов. Они дают возможность убрать интоксикацию, которая происходит в организме, — объяснила эксперт.

Любой из перечисленных выше способов профилактики и лечения можно использовать без назначения врача, заметила специалист.

По словам собеседницы «ВМ», также будут полезны народные средства, однако они хорошо помогают только в первое время болезни.

— Должно быть теплое питье из любого варенья. Липовый чай очень хорошо помогает, имбирь с лимоном — нужно их использовать, если вы простыли. Это будут основные лекарства на два-три дня. Если они не помогают, надо вызвать врача, — резюмировала терапевт.