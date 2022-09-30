Ефимов: Еще девять инновационных компаний стали резидентами технополиса «Москва»

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С начала 2022 года резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали девять инновационных компаний. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Заявленный объем их инвестиций в развитие предприятий превышает 9,5 миллиарда рублей. Планируется, что на новых производствах сможет работать почти тысяча человек, — заявил он.

По словам заместителя мэра, благодаря новому статусу компании теперь смогут направлять высвободившиеся средства на разработку новых инновационных продуктов и расширение производственных мощностей.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что наибольший объем средств в развитие планируют вложить компании из сектора медоборудования и биофармы.

Суммарно эти компании планируют вложить более пяти миллиардов рублей. Также около 2,7 миллиарда рублей намерен инвестировать разработчик информационно-коммуникационных технологий.

Благодаря налоговым преференциям за первые шесть месяцев 2022 года предприятия сэкономили уже 393 миллиона рублей, добавил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

До этого Ефимов рассказал, что компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» также стала резидентом технополиса «Москва» и готовится к запуску завода по производству инновационных грузовых электромобилей.