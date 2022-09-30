Завершено благоустройство площади ДНР в центре Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, площадь Донецкой Народной Республики Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству площади Донецкой Народной Республики в центре столицы. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Площадь располагается между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками, работы проводились в рамках комплексного благоустройства Конюшковской улицы. Таким образом, завершилось обновление целого квартала — от Новинского бульвара, улиц Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей у станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская», — отметил он.

По словам Бирюкова, в рамках работ были убраны под землю все воздушные кабельные линии, благодаря чему улучшился визуальный облик площади. Также на территории оборудовали дополнительные дождеприемные колодцы.

Кроме этого, специалисты увеличили зону для пешеходов и замостили гранитной плиткой свыше четырех тысяч квадратных метров территории.

— Сохранили деревья — взрослые липы, клены и ели, для них сделали красивое обрамление, обустроили газон площадью 2,7 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников, поставили скамейки для отдыха, — добавил заммэра.

Новую площадь будут освещать 12 новых современных фонарей со светодиодными светильниками. Здесь также предусмотрели возможность для установки монумента защитникам Донбасса, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что специалисты приступили к работам по реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов в Аршиновском парке столицы.