«Ни звонка, ни кастингов»: актер Мартынов посетовал на невостребованность после сериала «Универ»

Фото: Из личного архива Александра Мартынова

Актер Александр Мартынов, прославившийся ролью ботаника Валентина Будейко в сериале «Универ», признался, что после съемок в проекте перестал получать предложения о работе.

По словам 39-летнего артиста, во время работы над «Универом» его буквально заваливали новыми предложениями в рекламе и других проектах, однако после завершения съемок о нем буквально забыли.

— Случилась обратная история. После выхода «Универа» вокруг меня образовалась тишина. Ни одного звонка, ни кастингов, ни приглашений для участия в съемках — ничего, — рассказал актер.

Он добавил, что в киноиндустрии редко приглашают в проекты актеров, долго снимающихся в одной роли, а он много лет играл Будейко в сериале. Однако актер не считает эту роль «клеймом на всю жизнь». Он напомнил, что является не выходцем из КВН, а профессиональным актером.

— Я не играл самого себя в «Универе». Я проработал персонажа. Об этом многие забыли, — отметил Мартынов.

Актер признался, что хотел бы развиваться в актерстве дальше. При этом он не отказался бы от съемок в продолжении «Универа», передает StarHit.

Недавно Александр Мартынов в интервью «Вечерней Москве» поделился мыслями о воспитании детей, об импортозамещении в кино, а также рассказал о том, как играл спектакль в Луганске.