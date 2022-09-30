Три трамвайных маршрута в районе Останкино изменят схему движения с 1 октября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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С 1 октября трамваи № 11, 17 и 25 не будут ходить по выходным до станции метро «ВДНХ» и телецентра «Останкино». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 сентября.

Это связано с проведением ремонтных работ трамвайных путей на разворотном кольце «Останкино» и в Продольном проезде. В обычные дни рельсовый транспорт будет работать в штатном режиме.

Временные маршруты трамваев по выходным дням не изменятся. Так, трамвай № 11 продолжит ходить от 16-й Парковой улицы до остановки «Комбинат «Лира» — Пенсионный фонд», трамвай № 17 — от остановки «Медведково» до Сельскохозяйственной улицы, трамвай № 25 — от Сокольнической Заставы до Сельскохозяйственной улицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что трамваи маршрутов № 6 и 23 не будут работать с 1 октября.

В пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что причиной изменения в движении транспорта стал ремонт трамвайных путей на Волоколамском шоссе.