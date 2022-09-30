Движение транспорта временно закроют на центральных улицах и набережных Москвы в пятницу

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Ильинка Карта всех событий

В пятницу, 30 сентября, центральные улицы и набережные столицы временно закроют для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, с 6 утра движение будет закрыто на улицах Ильинке, Варварке, Москворецкой, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.

С 10 утра будет запрещено ездить на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных, а также по Большому Устьинскому мосту, по Устьинскому проезду и в Фалеевском переулке.

С 13:00 закроются Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая улицы, Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост и Кадашевская набережная. С 14:00 будет закрыт проезд по Старой площади и Китайгородскому проезду. При этом временно запретят парковать автомобили в районе перекрытий и на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Будьте внимательны. Стройте маршруты заранее с учетом перекрытий. Возможны дополнительные ограничения, — говорится в сообщении.

Кроме того, столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на машине в центр города, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также из-за проведения строительных работ в районе 24-го километра МКАД ограничат движение транспорта.