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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 10 октября

Лейла Алиева
Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 10 октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 10 октября. Об этом сообщили в Росавиации в пятницу, 30 сентября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

В связи с продлением ограничения российским авиакомпаниям порекомендовали при организации альтернативных маршрутов воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, уточняется на сайте Росавиации.

Недавно командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Вечерней Москве», что полный отказ от иностранных авиалайнеров в российской гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства.

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