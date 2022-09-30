Заммэра Сергунина анонсировала форум для российского технологического бизнеса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столичном «Цифровом деловом пространстве» 5 октября состоится форум «Инфраструктура инноваций», приуроченный к 10-летию городской программы развития технопарков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— За 10 лет в Москве открыто 42 технопарка, еще 7 — в процессе создания. В уже действующих технопарках размещается больше двух тысяч компаний, в которых трудятся около 70 тысяч специалистов. Многие их разработки внедряются в повседневную жизнь города. Предстоящий форум станет крупным событием для технологического бизнеса страны. Участники смогут расширить деловые контакты, обсудить тренды и вместе проанализировать передовые практики, — рассказала она.

По словам заммэра, технопарки Москвы имеют всю необходимую инфраструктуру для разработки и производства инновационной продукции, в том числе лаборатории, центры по тестированию и сертификации и так далее. Город обеспечивает резидентов площадок поддержкой в вопросах организации и финансов. Льготы могут снизить общую налоговую нагрузку до 25 процентов. Сэкономленные средства компании дополнительно вкладывают в свое развитие. Она отметила, что доля свободных площадей в технопарках не превышает одного процента, так как спрос на них неуклонно растет.

В рамках деловой программы компании узнают о запросах столицы и крупного бизнеса на внедрение инновационных решений. При этом особое внимание будет уделено созданию экосистем для высокотехнологичных проектов.

На мероприятии будет работать выставочная зона, где представят разработки резидентов московских технопарков, в том числе лазерный 3D-принтер, бионические протезы, а также нейрогарнитуру (устройство, позволяющее управлять гаджетами с помощью мозговых импульсов).

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Наталья Сергунина отметила, что в столице постоянно совершенствуются условия для технологического бизнеса. Устойчивому развитию этого сектора экономики способствует Московский инновационный кластер (МИК), к которому присоединились 35 тысяч организаций более чем из 80 регионов России. Программы кластера помогают в привлечении инвестиций и поиске партнеров. В настоящее время на платформе кластера зарегистрировано свыше 60 тысяч физлиц.

— Москва поддерживает технологичные проекты и создает все необходимые условия для их роста. Предприниматели получают различные субсидии, помощь в поиске инвесторов и тестировании продукции. Еще они могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться инфраструктурой технопарков и другими возможностями инновационной экосистемы города, — заключила заммэра.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что три новых волонтерских окружных центра появятся в столице до конца года.